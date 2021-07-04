Середній вік українського поліцейського – 36 років

За шість років існування Нацполіції опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян.

Наразі середній вік поліцейського в Україні становить 36 років.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, вітаючи Національну поліцію з днем створення.

Міністр повідомив, що за шість років існування Національної поліції України опрацьовано понад 47 мільйонів викликів громадян.

Розкрито понад 562 тисячі злочинів, проведено майже 10 тисяч спецоперацій спецпідрозділу КОРД та звільнено 129 заручників.

Окрім того, припинено діяльність понад 1400 злочинних груп і організацій, вилучено 23 тонни наркотиків загальною вартістю 11 мільярдів гривень і викрито понад 30 тисяч кіберзлочинів.

Вилучено понад 38 тисяч одиниць зброї та 9 тонн вибухівки, розшукано та повернуто батькам понад 66 тисяч дітей і забезпечено безпеку під час понад 360 тисяч масових заходів, у яких взяли участь близько 100 мільйонів громадян.

“Багато амбітних завдань уже виконано, тепер ми реалізуємо важливий проект формування єдиного безпекового простору для територіальних громад. Проєкт “Поліцейський офіцер громади” вже втілено у 279 громадах, рівень довіри до них становить 70%”, – сказав Аваков.

За словами очільника МВС, 56 тисяч поліцейських несли службу в зоні АТО/ООС.

“Хочу привітати хлопців та дівчат, які вибрали для себе складну та гідну життєву справу – Служити Закону та Захищати Людину! Вони щодня на варті, щодня під ризиком, щодня на передовій війни: і з ворогом-агресором РФ, і з внутрішніми ворогами. Там, де тяжко, вони перші!”, – зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 4 липня в Україні відзначають День поліції.