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У Запоріжжі сталася стрілянина у ресторані, загинув чоловік

Зловмисника шукають.

У Запоріжжі сталася стрілянина у ресторані, загинув чоловік

У центрі Запоріжжя сталася стрілянина у ресторані, чоловік помер від отриманих травм.

Про це пише Укрінформ з посиланням на обласну поліцію.

"4 липня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану, по вулиці Маяковського, невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 р.н.. Від отриманих травм потерпілий помер", - повідомили в поліції.

Наразі встановлюється особа зловмисника та місце його знаходження. Відкрито кримінальне провадженні за ч.1 ст.115 ККУ.

Нагадаємо, у червні в Олешках, що на Херсонщині, 66-річний чоловік поранив із мисливської рушниці двох місцевих жителів і помер від випадкового пострілу.

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