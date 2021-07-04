В Україні без світла залишаються 24 населені пункти

Знеструмлено села і містечка у Донецькій та Луганській областях.

В Україні без електропостачання залишаються 24 населені пункти.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“Станом на 7 год. 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населених пункти у 2 областях”, – йдеться у повідомленні.

У Донецькій області – 14 населені пункти та у Луганській – 10.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у неділю, 4 липня Україні прогнозують дощі, у більшості південних та центральних областей – град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 20-25°, на решті території 24-29°, на сході до 32°.