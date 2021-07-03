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Окупанти обстріляли і вивели з ладу камеру ОБСЄ біля Донецька

Увечері 28 червня відеосигнал камери і зв'язок ній були втрачені.

Окупанти обстріляли і вивели з ладу камеру ОБСЄ біля Донецька
Фото: dpsu.gov.ua

Окупаційні війська на Донбасі обстріляли і вивели з ладу камеру спостерігачів місії ОБСЄ під окупованим Донецьком.

Про це йдеться у звіті Місії від 3 липня.

Зазначається, щщо камера, встановлена на шахті "Жовтнева", пошкоджена в результаті стрілянини.

"О 15:45 2 липня патруль Місії прибув до місця розміщення системи відеоспостереження СММ на шахті "Жовтнева" "(непідконтрольна уряду територія в 9 км на північний захід від Донецька) для проведення запланованого технічного обслуговування несправної камери. Під час техобслуговування спостерігачі помітили отвір в передній і задній частинах корпусу однієї з камер. За оцінкою, він утворився в результаті недавнього попадання кулі зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Зазначається, що перебої в роботі цієї камери почалися в другій половині дня 18 червня, коли команда ОБСЄ втратила можливість дистанційно обертати камеру.  Увечері 28 червня відеосигнал камери і зв'язок ній були втрачені.

Наразі представники СММ успішно замінили пошкоджену камеру.

Нагадаємо, 14 червня голова ОБСЄ Анн Лінде вдруге з початку року відвідала Донбас.

Раніше також повідомлялося, що окупаційні війська глушать безпілотники ОБСЄ на підконтрольній Україні території.

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