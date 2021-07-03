У Чорному морі зазнало аварії українське риболовецьке судно (оновлено)

Росія заявила, що була готова допомогти українцям, у МОУ цю інформацію спростували.

У Чорному морі зазнало аварії риболовецьке судно “ОД-2592”. За попередньою інформацією, жертв і травмованих немає.

Екіпаж катера Морської охорони “Балаклава” врятував рибалок, яких відносило у відкрите море на знеструмленому судні, повідомила пресслужба МВС.

Як інформує міністерство, пост технічного спостереження “Чорноморськ” Одеського прикордонного загону зреагував на повідомлення, яке з’явилося в радіоефірі о 02:40 годині. Відкритими каналами міжнародної морської безпеки від екіпажу цивільного судна, що прямувало в напрямку Грузії, надійшла інформація про фелюгу, яка сигнальними ракетами передає сигнал лиха.

Катер “Балаклави” негайно висунувся у вказаний район. Майже у 25 морських милях на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили знеструмлене рибальське судно, що втратило керування.

Капітан пояснив, що рибалки встановленим порядком оформили вихід на промисел з Очакова, однак за деякий час сталась технічна несправність і знеструмлене судно втратило керування. Вітром їх почало відносити у відкрите море. Екіпаж подав сигнал лиха.

Наразі “Балаклава” буксирує знеструмлене судно до порту Очаків.

Речниця морської охорони Держприкордонслужби Наталя Гуменюк повідомила, що за попередньою інформацією, постраждалих немає, пише Суспільне.

Водночас у Міноборони повідомили, що Росія розповсюдила інформацію про “готовність надати допомогу українському риболовецькому судну", але це є "черговим інформаційним заходом Росії”.

Поширення такої інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до Очакова. “При цьому, названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер “Ивановец” ЧФ та прикордонний сторожовий корабель “Безупречный” прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу “SOS”, – йдеться у повідомленні.