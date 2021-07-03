На Харківщині адвоката підозрюють в отриманні $10 тисяч хабара

За даними слідства, юрист діяв у змові з поліцейськими.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру адвокату за фактом пособництва у вимаганні та одержанні хабара за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, адвокат у змові з одним із заступників начальника відділу поліції №1 Харківського райуправління поліції №1 Головного управління Нацполіції області та оперуповноваженим цього ж відділу сприяв, щоб його підзахисний сплатив правоохоронцям 10 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито вчинене ним шахрайство під час роботи у страховій компанії.

Поліцейські отримали частину хабара у розмірі 3 тисячі доларів. У червні заступнику начальника та оперуповноваженому відділу поліції було повідомлено про підозру.

Слідчі дії тривають, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному адвокатові.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили майора поліції, який вимагав гроші за "кришування" салону краси.