Одну з найскандальніших справ НАБУ передали до Вищого антикорупційного суду

Сьогодні, 30 червня, прокурорами було скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишньої першої заступниці Голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яку звинувачують в отриманні хабара.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як повідомлялось, Пімахову було викрито у 2017 році під час спецоперації НАБУ під прикриттям.

Під час слідства встановлено, що перша заступниця голови ДМС у червні 2017 року запропонувала організувати громадянину В’єтнаму оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні. За це вона просила 1800 доларів США, які пізніше отримала.

Також у САП зазначили, що в серпні 2017 року Пімахова запропонувала організувати процес набуття громадянства Украхни громадянином Ірану, отримання ним українського паспорту і паспорту для виїзду за кордон. Для вирішення цього питання перша заступниця голови ДМС просила 30 тис. доларів США.

Дії Пімахової кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища).

1 грудня 2020 року прокуратура відкрила матеріали слідства стороні захисту.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року співробітники СБУ затримали агента НАБУ під прикриттям, який "вів" Пімахову. Після цього НАБУ заявило про зрив спецоперації та оприлюднило відео переговорів агента з Пімаховою, зняті прихованою камерою. Агент НАБУ Сергій Тітенков вступив у близькі стосунки з Пімаховою і спробував домовитися про легалізацію в Україні іноземців за хабарі. Та погодилася, але пізніше подала заяву в правоохоронні органи про провокацію хабара. У січні НАБУ провело обшуки в квартирі Пімахової, але повідомлення про підозру їй вручено не було.

У березні 2018 року Пімахова звільнилася з Міграційної служби. У травні 2018 року Генпрокуратура повідомила їй про підозру в отриманні хабара. А в грудні 2019 року Пімаховій повідомили про підозру у справі про зірвану операцію агентів НАБУ під прикриттям.