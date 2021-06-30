У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив лікаря швидкої допомоги ножем у живіт. Постраждалого направили до лікарні.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

До чергової частини Дніпровського управління надійшло повідомлення від лікаря про те, що на вулиці Генерала Жмаченка під час конфлікту поранено працівника швидкої медичної допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як розповіла слідча поліції Альона Голенко, у квартирі між матір’ю та п’яним сином виник конфлікт, у ході якого жінка викликала швидку.

"Фігурант, побачивши лікарів, підійшов до одного із медичних працівників та ударив ножем чоловіка у живіт, а після скоєного втік з місця події. Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні. Працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Затриманим виявився 47-річний раніше не судимий киянин", - розповіла поліцейська.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступала за введення супроводу медиків працівниками поліції після того, як сталося кілька випадків нападів на медиків.

Так, у Дніпрі чоловік викликав собі "швидку", напав на лікарів і відібрав у них морфій. А в Харкові невідомі напали на бригаду лікарів швидкої.