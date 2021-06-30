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У лікарні Києва посадовці присвоїли 6,3 млн гривень на фіктивних зарплатах

Вони оформляли на роботу підставних осіб і отримували за них гроші.

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію у "Центрі первинної медико-санітарної допомоги" в Києві. Встановлено розкрадання понад 6,3 млн гривень, виділених на заробітну плату медперсоналу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники проводили оборудки протягом 7 років.

Наразі повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам і головному бухгалтеру медустанови. За даними слідства, вони налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування.

Для реалізації схеми вони оформляли на роботу своїх знайомих і нараховували їм заробітну плату. Однак, фактично ці  працівники  не з’являлися на робочих місцях, а гроші привласнювали організатори оборудки.

Під час обшуків  у службових приміщеннях медзакладу, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, правоохоронці виявили документи із доказами протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

Нагадаємо, раніше на Франківщині лікаря викрили на продажу фейкових довідок про відсутність COVID-19.

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