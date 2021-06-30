На шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник

Прокуратура з’ясовує обставини смертельного травмування гірника на шахті у Добропіллі Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 29 червня, близько 16:00, на державному підприємстві "Добропіллявугілля - видобуток" шахта "Алмазна" під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника.

Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці.

Триває слідство.

Як повідомляли, у квітні на шахті в Дніпропетровській області стався обвал, загинув робітник.