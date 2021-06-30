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Російські найманці тричі з початку доби обстріляли українські позиції

У лавах ОС без втрат.

Російські найманці тричі з початку доби обстріляли українські позиції
Фото: Макс Левин

Станом на 7:00 30 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях української армії.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

Так, неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Протягом минулої доби, 29 червня, в районі проведення ООС зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Біля Невельського та Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Раніше у штабі ООС повідомляли, що для обстрілів українських позицій окупанти використовують прострочені російські боєприпаси.

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