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Під Тернополем загорілося сміттєзвалище

Орієнтовна площа пожежі 100 кв. м.

У Малашівцях поблизу Тернополя загорілося сміттєзвалище. Гасіння пожежі на площі орієнтовно 100 кв. м триває, інформує пресслужба обласного управління ДСНС.

"29 червня в селі Малашівці Тернопільської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сміття на полігоні твердих побутових відходів на площі орієнтовно 100 м.кв. Глибина залягання сміття в осередку пожежі – до 10 метрів", - сказано в повідомленні.

Також на місці події працює два трактори та самоскид, що здійснюють просипку відсівом осередків пожежі.

Станом на 15:30 ліквідація пожежі на Малашовецькому сміттєзвалищі триває.

До гасіння пожежі залучено 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС, а також 5 одиниць допоміжної техніки від комунальних та інших служб. Організовано безперебійну подачу води на гасіння шляхом її підвозу.

Як повідомляли, 24 червня в центрі Тернополя вщент згорів ресторан "Коловорот". Вогонь пошкодив розташовану поруч будівлю.

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