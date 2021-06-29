Фото: Lb.ua

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров урочисто вручив диплом бакалавра журналістики 20-річній українській спортсменці Дар’ї Білодід.

Вручення диплома відбулося у вівторок, 29 червня, у КНУ, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Цьогорічна випускниця Інституту журналістики Дар’я Білодід - дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи з дзюдо, членкині Олімпійської збірної України на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії, завоювавши свій перший титул ще у 18 років.

У 2020-му Міжнародна федерація визнала українку Білодід найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років.