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Бугров урочисто вручив диплом бакалавра журналістики Дар’ї Білодід

Вручення диплома відбулося в КНУ ім. Т. Шевченка.

Фото: Lb.ua

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров урочисто вручив диплом бакалавра журналістики 20-річній українській спортсменці Дар’ї Білодід.

Вручення диплома відбулося у вівторок, 29 червня, у КНУ, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Цьогорічна випускниця Інституту журналістики Дар’я Білодід - дворазова чемпіонка світу, чемпіонка Європи з дзюдо, членкині Олімпійської збірної України на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії, завоювавши свій перший титул ще у 18 років.

У 2020-му Міжнародна федерація визнала українку Білодід найкращою дзюдоїсткою світу останніх двох років.

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