20-річний нацгвардієць загинув під колесами потяга на Херсонщині

28 червня біля села Киселівка на Херсонщині під потягом "Одеса - Харків" загинув боєць військової частини 3056. Наразі триває слідство.

Про це повідомила прессекретарка військової частини 3056 Аліна Кобець, передає Суспільне.

"Боєць військової частини 3056 вчора вранці самовільно залишив військову частину і загинув під потягом. Причину його загибелі наразі не можемо сказати, оскільки ведеться слідство. Результатів експертизи поки що немає, тому казати про те, чи був це суїцид, зараз не можемо", - прокоментувала Кобець.

Хлопцю було 20 років, він родом з Херсонщини.

У частині, де служив нацгвардієць-строковик, повідомили, що конфліктів із співслужбовцями у нього не було, офіцери до нього претензій також не мали, пише місцеве видання Новий день. У день своєї загибелі юнак покинув частину без дозволу і поїхав до Білозерського району, з якого він родом, де і скоїв самогубство.

У частині припустили, що, можливо, причиною суїциду могли бути якісь домашні проблеми чи сварка з дівчиною. Однак остаточні причини має встановити слідство.

Ім’я загиблого нацгвардійця не називають.

Раніше у Волинській області на кордоні з Білоруссю застрелився український військовий.