Директор "Житомирводоканалу" попався на "відкаті"

Національна поліція 25 червня затримала за підозрою в отриманні хабара директора комунального підприємства "Житомирводоканал".

Про це повідомили пресслужба Офісу генерального прокурора та мер Житомира Сергій Сухомлин.

За версією слідства, директор "Житомирводоканалу" вимагав "відкат" у приватної фірми, яке поставило обладнання на загальну суму майже 4 млн гривень, за швидке та безперешкодне перерахування бюджетних коштів за договором.

Його затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди на суму 175 тисяч гривень. У березні було задокументовано отримання першого траншу на таку ж суму.

Директору збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання неправомірної вигоди.

Мер Житомира наказав створити комісію з перевірки на причетність до правопорушення інших посадовців "Житомирводоканалу". Директора підприємства відсторонили від виконання посадових обов'язків.

"Буде проаналізовано проведення тендерних закупівель упродовж останніх двох років. Окремим моїм розпорядженням, — усі майбутні тендерні закупівлі будуть попередньо перевірятись контрольно-аналітичним відділом. Ситуацію з’ясовуватимемо, про результати роботи контрольно-ревізійної комісії повідомимо за кілька тижнів", - заявив Сухомлин.

Директором КП "Житомирводоканал" з 2016 року є Андрій Нікітін.