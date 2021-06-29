Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
Маркетинг-директор стартапу Fozzy Group Баранський підтримав виступ Басти і висміяв "європейські цінності" України
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Рада завтра проведе позачергове засідання за ініціативою Зеленського (оновлено)
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
На нардепа зі "Слуги народу" в Одесі склали адмінпостанову за керування у стані наркотичного сп'яніння
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
Кандидати у канцлери Німеччини не бачать Україну в ЄС і НАТО
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
У Лондоні на станції метро Elephant&Castle сплахнула масштабна пожежа (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Директор "Житомирводоканалу" попався на "відкаті"

Затриманому закидають отримання 350 тис. грн неправомірної вигоди.

Директор "Житомирводоканалу" попався на "відкаті"
Фото: gp.gov.ua

Національна поліція 25 червня затримала за підозрою в отриманні хабара директора комунального підприємства "Житомирводоканал".

Про це повідомили пресслужба Офісу генерального прокурора та мер Житомира Сергій Сухомлин.

За версією слідства, директор "Житомирводоканалу" вимагав "відкат" у приватної фірми, яке поставило обладнання на загальну суму майже 4 млн гривень, за швидке та безперешкодне перерахування бюджетних коштів за договором.

Його затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди на суму 175 тисяч гривень. У березні було задокументовано отримання першого траншу на таку ж суму.

Директору збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу - отримання неправомірної вигоди.

Мер Житомира наказав створити комісію з перевірки на причетність до правопорушення інших посадовців "Житомирводоканалу". Директора підприємства відсторонили від виконання посадових обов'язків.

"Буде проаналізовано проведення тендерних закупівель упродовж останніх двох років. Окремим моїм розпорядженням, — усі майбутні тендерні закупівлі будуть попередньо перевірятись контрольно-аналітичним відділом. Ситуацію з’ясовуватимемо, про результати роботи контрольно-ревізійної комісії повідомимо за кілька тижнів", - заявив Сухомлин.

Директором КП "Житомирводоканал" з 2016 року є Андрій Нікітін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також