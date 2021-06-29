Поліція відібрала домовини у підприємців на акції протесту на Майдані Незалежності в Києві.

Фото: facebook.com/KoshoveNko

Масовий захід під назвою "Похорони мікробізнесу" у вівторок, 29 червня, влаштував рух #SaveФОП. Він вимагає збереження мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування обліку та звітності в Україні, мотивуючи це тим, що фіскалізація малих аптек, дрібних ювелірів та реалізаторів техніки, що набула чинності з 1 січня 2021 року, начебто фактично знищила їх.

Учасники акції хотіли показати, що влада знищує самозайнятих, заганяючи їх у домовини. Але поліція не дозволила пронести вулицями справжні труни - їх відібрали.

Процесія продовжила рух без трун, але з кришкою від неї та з похоронними вінками. За словами представників SaveФОП, поліція відібрала частину з них ще до початку акції.

На Європейській площі, недалеко від Майдану, сутички продовжилися - поліція знову увірвалася в середину колони, щоб відібрати похоронні атрибути.

Рух транспорту в центрі Києва обмежений.

Фото: facebook/Olexandr Lyaskovich

Фото: facebook/Olexandr Lyaskovich

Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

З 15 грудня 2020 року представники руху проводять "податковий майдан" на Майдані Незалежності.