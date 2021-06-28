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Поліцейські Києва понад 12 годин розшукували хлопчика в лісопарковій зоні

Дитину знайшли і передали батькам. 

Поліція розшукала трирічного хлопчика
Фото: Facebook Андрій Крищенко
Поліція розшукала трирічного хлопчика
Столичні поліцейські понад 12 годин розшукували п'ятирічного хлопчика Артема, який загубився в лісопарковій зоні Голосіївського району. Дитину знайшли і передали батькам, повідомив у Facebook начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"200 поліцейських Києва, патрульних, спецпризначенців, ювеналів, дільничних. 50 Нацгвардійців та волонтерів - розшукували 5-річного Артемка в лісопарковій зоні Голосіївського району", - написав він.

Крищенко додав, що дитину оглянули лікарі. "З ним усе добре, лише трішки покусали комари", - зазначив Крищенко.

Оновлено. У поліції Києва додали, що дитина загубилася після того, як каталася на самокаті в дворі будинку. 

Нагадаємо, на тлі спеки на відпочинку біля водойм рятувальники закликають українців бути обачними і відповідальними. За першу половину червня на водоймах України загинули майже 40 людей, зокрема восьмеро неповнолітніх. 

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