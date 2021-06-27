Водії трамваїв у Львові ночували у вагонах
Водії трамваїв у Львові ночували у вагонах
Киянам протягом найближчої години прогнозують грозу та град (оновлено)
Киянам протягом найближчої години прогнозують грозу та град (оновлено)
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Російський мільярдер помер від ковіду в Монако
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Зеленський записав відеозвернення до кандидатів у канцлери Німеччини і поставив їм низку запитань
Зеленський записав відеозвернення до кандидатів у канцлери Німеччини і поставив їм низку запитань
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
«Перелом кісток черепа»? Загадкова смерть ієрарха УПЦ МП
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Зеленський підписав скандальний закон, що дозволяє пустити мільярди гривень в обхід "Прозоро"
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зеленський привітав українську молодь зі святом

День молоді святкують в Україні з 1994 року.

Зеленський привітав українську молодь зі святом
М
Фото: decentralization.gov.ua

Офіс Президента України Володимира Зеленського оприлюднив у Телеграм-каналі привітання з Днем молоді-2021.

“Щороку наприкінці червня ми відзначаємо свято, яке найчастіше асоціюється з юністю, енергією та драйвом, натхненням і запалом, самоствердженням і романтикою, – День молоді. Вільні, амбітні, розумні – все це про сучасну українську молодь. Вона впевнено рухається до своєї мети й легко долає будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Молодь – надія і майбутнє нашої країни”, – йдеться у повідомленні.

В ОПУ зазначили, що сьогоднішнє свято – для всіх, бо молодість – не вік, молодість – це стан душі. “Тож бажаємо кожному – і тим, хто тільки-но починає свій дорослий шлях, і тим, хто вже впевнено йде ним, оптимізму та завзяття у втіленні своїх ідей у захопленнях, навчанні, роботі. Адже молодим, талановитим і креативним належить право на побудову мирного та щасливого майбутнього. А досвідчені нехай будуть гідним прикладом і підтримкою в реалізації найсміливіших задумів”, – додали у президента.

Нагадаємо, День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року.

Свято встановлене “На підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України”.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроєкт 3718 "Про основні засади молодіжної політики". Документ, зокрема, пропонував знизити вік молоді з 35 до 29 років, але комітет рекомендував від цього відмовитися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також