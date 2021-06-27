Зеленський привітав українську молодь зі святом

Офіс Президента України Володимира Зеленського оприлюднив у Телеграм-каналі привітання з Днем молоді-2021.

“Щороку наприкінці червня ми відзначаємо свято, яке найчастіше асоціюється з юністю, енергією та драйвом, натхненням і запалом, самоствердженням і романтикою, – День молоді. Вільні, амбітні, розумні – все це про сучасну українську молодь. Вона впевнено рухається до своєї мети й легко долає будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Молодь – надія і майбутнє нашої країни”, – йдеться у повідомленні.

В ОПУ зазначили, що сьогоднішнє свято – для всіх, бо молодість – не вік, молодість – це стан душі. “Тож бажаємо кожному – і тим, хто тільки-но починає свій дорослий шлях, і тим, хто вже впевнено йде ним, оптимізму та завзяття у втіленні своїх ідей у захопленнях, навчанні, роботі. Адже молодим, талановитим і креативним належить право на побудову мирного та щасливого майбутнього. А досвідчені нехай будуть гідним прикладом і підтримкою в реалізації найсміливіших задумів”, – додали у президента.

Нагадаємо, День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня відповідно до Указу Президента України від 22 червня 1994 року.

Свято встановлене “На підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України”.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому за законопроєкт 3718 "Про основні засади молодіжної політики". Документ, зокрема, пропонував знизити вік молоді з 35 до 29 років, але комітет рекомендував від цього відмовитися.