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На будівельному складі ринку в Чугуїві сталася пожежа

Рятувальники загасили вогонь, постраждалих немає.

У суботу, 26 ервня, в Чугуєві Харківської області на ринку сталася пожежа на складі будівельних матеріалів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

"До оперативно-чергової служби ДСНС надійшла інформація, про те що у м. Чугуїв в складському приміщенні з будівельними матеріалами речового ринку виникла пожежа. Попередньо жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Фото: dsns.gov.ua

О 17:15 пожежу було локалізовано, о 18:39 - ліквідовано на площі близько 600 м кв.

До гасіння пожежі було залучено 35 осіб та 7 одниць техніки ДСНС.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, 15 червня до суду передали справу про пожежу в харківському будинку для літніх людей, внаслідок якої загинуло 15 осіб.

Власника домоволодіння, орендаря будинку та його дружину - директорку закладу та адміністратора, який координував роботу пансіонату і при цьому не був офіційно працевлаштований, обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

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