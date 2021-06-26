Від початку року змії покусали понад 20 українців

Влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх.

З початку 2021 року в Україні від укусів змій постраждали понад два десятки людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Плазуни зазвичай активні з квітня до жовтня і найбільш активні в період розмноження в квітні-травні та восени. Проте влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

Медики радять: якщо ви йдете в ліс чи в степ, де є ймовірність зустріти змій, одягніть відповідний одяг: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які бажано заправити у взуття.

“Перевіряйте місце, де збираєтесь відпочити. Постукайте палицею по пеньку, поваленому стовбурі дерева чи каменю, на який збираєтесь сісти. Це хороше місце відпочинку не тільки для вас, але й для плазунів”, – йдеться у повідомленні.

У випадку укусу рекомендують негайно їхати до медичного закладу, адже лише лікар може надати необхідну медичну допомогу. Якщо ви запам’ятаєте, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування.

Якщо до лікарні їхати довго, потрібно забезпечити спокій та мінімум рухів людині, яка постраждала. Вона має пити багато рідини. При укусах у руки чи ноги потрібно зафіксувати їх за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці), а за можливості прикласти до рани лід, загорнутий у тканину і продезінфікувати рану та накладіть стерильну пов’язку

Заборонено розрізати рану і висмоктувати отруту, припікати рану, обробляти рану додатково і накладати джгут, оскільки можуть виникнути серйозні ускладнення при його неправильному застосуванні.

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