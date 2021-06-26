Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Російська ФСБ опублікувала відео з командою "Вогонь!" для "попередження" британського есмінця в Чорному морі
Російська ФСБ опублікувала відео з командою "Вогонь!" для "попередження" британського есмінця в Чорному морі
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Чехією пронісся потужний торнадо (оновлено)
Чехією пронісся потужний торнадо (оновлено)
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини, якщо та підтримає документ щодо ситуації у Сіньцзяні, - AP
Рішення про проходження есмінця біля Криму ухвалив особисто прем'єр Великобританії
Рішення про проходження есмінця біля Криму ухвалив особисто прем'єр Великобританії
Лукашенко заявив, що у патріарха Варфоломія почали просити томос для Білорусі
Лукашенко заявив, що у патріарха Варфоломія почали просити томос для Білорусі
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
Французи готові купити «Приват» і «Ощадбанк»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Від початку року змії покусали понад 20 українців

Влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх.

Від початку року змії покусали понад 20 українців
Фото: livt.net

З початку 2021 року в Україні від укусів змій постраждали понад два десятки людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Плазуни зазвичай активні з квітня до жовтня і найбільш активні в період розмноження в квітні-травні та восени. Проте влітку у спекотний час змії стають малорухливими і люди можуть не помітити їх та наступити, сісти на них чи лягти. Саме через це стається більшість укусів.

Медики радять: якщо ви йдете в ліс чи в степ, де є ймовірність зустріти змій, одягніть відповідний одяг: високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які бажано заправити у взуття.

“Перевіряйте місце, де збираєтесь відпочити. Постукайте палицею по пеньку, поваленому стовбурі дерева чи каменю, на який збираєтесь сісти. Це хороше місце відпочинку не тільки для вас, але й для плазунів”, – йдеться у повідомленні.

У випадку укусу рекомендують негайно їхати до медичного закладу, адже лише лікар може надати необхідну медичну допомогу. Якщо ви запам’ятаєте, як виглядала змія, яка вас вкусила — це допоможе підібрати правильне лікування.

Якщо до лікарні їхати довго, потрібно забезпечити спокій та мінімум рухів людині, яка постраждала. Вона має пити багато рідини. При укусах у руки чи ноги потрібно зафіксувати їх за допомогою імпровізованої шини (дошки, палиці), а за можливості прикласти до рани лід, загорнутий у тканину і продезінфікувати рану та накладіть стерильну пов’язку

Заборонено розрізати рану і висмоктувати отруту, припікати рану, обробляти рану додатково і накладати джгут, оскільки можуть виникнути серйозні ускладнення при його неправильному застосуванні.

Нагадаємо, жителька Харкова знайшла у себе під ліжком сітчастого пітона.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також