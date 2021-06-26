В Україні сьогодні – сильні зливи, грози і град

Негода вируватиме і в неділю, 27 червня.

У суботу, 26 червня синоптики прогнозують утримання негоди у західних, північних та південних областях.

Про це повідомили у ДСНС.

Вдень 26 червня у західних, 27 червня у північних, центральних та південних областях –місцями сильні зливи (І рівень небезпечності, жовтий).

Вдень 26 червня – гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

27 червня в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, станом на 07:00 суботи, 26 червня в Україні через наслідки вчорашньої негоди знеструмлено 811 населених пунктів у 9 областях.

У п'ятницю, 25 червня Львовом пройшла потужна буря. Негода повалила дерева, затопила вулиці. Окрім того, потрощило і автомобілі, що були припарковані під деревами.

Негода також дісталася і Рівненської області. У мережі очевидці публікували наслідки негоди, зокрема, поламані дерева.