24 червня у Києві було найспекотнішим з 1924 року

У четвер, 24 червня, у Києві зафіксували черговий температурний рекорд.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 24 червня середньодобова температура повітря у столиці становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

Максимальна температура становила +35,5 градуса, що на 2,3 градуса перевищує попередній рекорд для цього дня, зафіксований у 1924 році, а для червня в цілому - на 0,5 градуса.

"Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року", - зазначили в обсерваторії.

Мінімальна температура повітря вчора становила +22,2 градуси. Це на 1,5 градуса тепліше за рекордні показники цього дня у 1964 році.

Нагадаємо, 23 червня спека в Києві побила 75-річний рекорд. Цього дня стовпчик термометра піднявся до +33,7°С.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в Україні днями трохи спаде спека і пройдуть дощі.