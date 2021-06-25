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Борщагівську лінію швидкісного трамвая в Києві подовжать до центру

Також заплановано реконструювати Вокзальну площу.

Борщагівську лінію швидкісного трамвая в Києві подовжать до центру
Фото: kyivcity.gov.ua

Київська міська рада схвалила початок проєкту, відповідно до якого заплановано подовжити Борщагівську лінію швидкісного трамвая і реконструювати Вокзальну площу.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні міської ради, повідомив радник мера столиці Дмитро Білоцерковець.

"По-перше, заплановано подовження Борщагівської лінії швидкісного трамвая у центр Києва -  буде побудовано близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянською та Саксаганського. По-друге, планується реконструювати Вокзальну площу. Реалізація цих проєктів сприятиме значному поліпшенню транспортного сполучення з центральною частиною міста. Дуже важливо реалізовувати ініціативи з розширення мережі зручного та швидкого громадського транспорту, який має стати конкурентним автомобілям", - написав він у фейсбуці.

Білоцерковець також зазначив, що цей проєкт важливий з погляду посилення співпраці з міжнародними фінансовими установами. Наразі тривають перемовини про потенційне кредитування  під менш ніж 1,5% на 12 років.

"Такі довгі та дешеві гроші дуже потрібні столиці", - зазначив радник міського голови.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри" через капітальний ремонт вулиці Борщагівської. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

Раніше повідомляли, що Київ також веде переговори про продовження лінії швидкісного трамвая до Палацу спорту.

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