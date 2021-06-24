В Україні з'явилося нове професійне свято - День тренера

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в Українї професійного свята - Дня тренера, яке відзначатися щороку 19 липня.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю установити в Україні професійне свято - День тренера, яке відзначати щороку 19 липня", - йдеться у документі.

Указ вступає в силу з дня опублікування.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Зеленський запровадив в Україні День працівників фінмоніторингу.

В довтні в Україні запровадили День територіальної оборони. А в вересні мінулого року Зеленський підписав указ про святкування Дня виноградаря та винороба.