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Окупанти на Донбасі поранили військового

Зафіксовано 12 порушен режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Окупанти на Донбасі поранили військового
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом поточної доби, 24 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру.

В районі селища Шуми окупанти застосували 120-мм міномети. Поблизу Мар'їнки ворожі війська двічі відкрили вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12.

У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстріляв військових  із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру.

Біля Красногорівки  наші позиції збройні формування Російської Федерації обстріляли з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості. На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.

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