Корисні холодильники: вибираємо функції без переплати

Однокамерний, двокамерний або Side-by-Side, з інверторним або лінійним компресором, з No Frost або крапельною системою розморожування — холодильники значно відрізняються від моделі до моделі. Важливий фактор відмінності — доступні функції. Опції визначають ціну.

Якщо ви шукаєте холодильник в інтернет-магазині, може здатися, що всі функції потрібні і корисні. Ми допоможемо не переплатити.

Інтелектуальне управління

Виробники називають технологію по-різному. Наприклад, Siemens — iSensoric, а Liebherr — MagicEye. Суть в одному: агрегат самостійно регулює роботу компресора і налаштовує температуру. При цьому він орієнтується на вологість в камерах, завантаженість і дотримання температурного режиму.

Припустимо, ви не щільно закрили дверцята. Датчик зафіксує це, визначить місце з максимальними змінами і направить туди потік холодного повітря для зменшення температурних втрат.

Режими суперзаморозки і суперохолоджування

Корисні функції, завдяки яким холодильник зможе економити електрику і час на заморожування або охолодження продуктів. Обидва режими потрібно включати за 1,5-2 години до передбачуваного завантаження продуктів.

При включенні суперзаморозки або шокової заморозки температура в морозильній камері опуститься до -22-28 ° C. Коли ви покладете в морозилку свіже м'ясо або свіжоморожену рибу, їх підвищена температура не вплине на продукти, які вже зберігаються в відсіку.

Суперохолодження працює за аналогією, але в холодильному відсіку. При включенні режиму температура в камері в середньому опускається до 2° C. Це допомагає підготувати ледь теплі продукти або готові страви до безпечного зберігання.

Антибактеріальна система

Щоб уникнути пліснявіння продуктів, рекомендуємо вибрати холодильник з антибактеріальною системою фільтрації. Такі системи включають кілька фільтрів: вугільний для адсорбції і усунення неприємних запахів, ультрафіолетовий для опромінення і усунення бактерій і т.д.

Режим Vacation або «Відпустка»

У режимі «Відпустка» компресор починає працювати на знижених оборотах для скорочення витрат електроенергії. Температура в холодильній камері підвищується, тому для зберігання швидкопсувних продуктів при активації функції її використовувати не можна. У морозильнику при цьому температура не змінюється. Режим рекомендується включати, коли ви їдете, але залишаєте якісь продукти вдома.