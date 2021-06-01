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Три головних правила вирощування картоплі

Три головних правила вирощування картоплі

Смакові якості будь-яких домашніх овочів залежить від правильної обробки ґрунту. Правила агротехніки говорять про те, що хороший урожай можна отримати лише на ораній і доглянутій землі. Тип добрив і підживлення на кожному етапі росту картоплі теж відрізняється, тому вирощування вже не здається таким простим.

Правило перше: підготовка

Важливо зробити до посадки картоплі певні маніпуляції. Головна задача городника полягає на підготовчому етапі у пророщуванні паростків. До того ж купити насіння картоплі також треба з урахуванням можливостей вашого городу. Ви можете знайти у мережі багато варіантів сортів для найкращого результату саме на вашому ґрунті. Для пошуків рекомендуємо вибрати сервіс OLX. Тут запропоновані різні варіанти картоплі з усіх частин України.

Головні вимоги до зберігання:

  • світле та тепле місце;

  • температура приблизно +12 °С;

  • зміна місця розташування за умови занадто швидкого росту.

Так, ви можете підгодовувати картоплю до посадки. Додатково є можливість обробляти овочі для збільшення врожайності.

Правило друге: живлення сортів

Для новачків, які лише починають освоєння сільського господарства, може бути складним розібратися у всіх нюансах підживлення. Тому часто корисні елементи для картоплі продаються в загальному комплексі. Така система дозволяє поступово насичувати овочі. 

До популярних добрив уналежнюються калімагнезія, кальцієва селітра і комплекс мікроелементів тощо.

Правило третє: процес посадки

Існує декілька загальних методів посадки картоплі, але вони змінюються відповідно до сорту. Наприклад, відстань між рядами може бути від 60 до 70 см, а відстань саме між картоплинами одного рядка — 25-35 см. У класичному варіанті ранні сорти можна саджати ближче за пізні.

Також важливо робити посадку картоплі вже в теплу землю, тому її оптимальна температура має бути близько +8-10 °С. Глибина посадки може змінюватися в діапазоні від 4 до 12 см. Цей показник залежить від типу ґрунту.

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