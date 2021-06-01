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Флагманський смартфон Mi 11 Ultra: в Україні за 34999 грн у перший тиждень продажів

У квітні компанія Xiaomi анонсувала в Україні флагманський смартфон преміум-класу Mi 11 Ultra. Українські споживачі одними з перших у світі зможуть придбати новинку – Mi 11 Ultra з'явиться у відкритому продажу 1 червня 2021 року. За підтримки АЛЛО з 1 по 6 червня 2021 року смартфон буде доступним за найвигіднішою ціною в Європі – 34999 грн. Рекомендована роздрібна ціна складатиме 38999 грн.

Mi 11 Ultra – це не тільки справжня кіностудія у кишені, але й преміум-флагман, який задовольнить навіть найвибагливішого користувача. Він отримав найкращу у лінійці Xiaomi потрійну камеру, потужну мобільну платформу Qualcomm® Snapdragon™ 888, AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, революційну дротову та бездротову турбозарядки на 67 Вт. Усі три об’єктиви забезпечують чудову якість зображення і точне відтворення світла й тіні. Його дисплей пропонує унікальний досвід перегляду завдяки підтримці технологій Dolby Vision® та HDR10+, а також можливості відтворення 1,07 млрд кольорів. Mi 11 Ultra також має на задній частині корпусу унікальний 1,1” AMOLED-дисплей з підтримкою Always-on Display, який може використовуватися для перегляду сповіщень, прев’ю селфі та ін. 

Камера:

  • потрійна камера з основним сенсором Samsung GN2 розміром 1/1.12";

  • перше місце у рейтингу DxOMark з рекордними 143 балами;

  • основний модуль – 50 Мп, f/2.0, 24 мм, ширококутний, підтримка технології 4-в-1 Super Pixel;

  • система фокусування dToF з лазерним автофокусом із 64 точок;

  • телефотомодуль – 48 Мп, f/4.1, 120 мм, підтримка 5x оптичного та 120x цифрового зуму;

  • ультраширококутний модуль – 48 Мп, f/2.2, 12 мм, 128°;

  • зйомка 8K-відео з частотою 24 кадр/с;

  • 1.1” AMOLED-дисплей поруч з основним блоком камер підтримує функцію попереднього перегляду селфі.

Дисплей:

  • 6.81” WQHD+ AMOLED-дисплей, виготовлений з матеріалу E4;

  • частота оновлення 120 Гц та частота сенсорної дискретизації 480 Гц;

  • пікова яскравість 1700 ніт;

  • роздільна здатність 3200×1440;

  • підтримка Dolby Vision® та HDR10+;

  • захисне скло Corning® Gorilla® Glass Victus™;

  • стереодинаміки та ЗВУК ВІД Harman Kardon.

Батарея:

  • підтримка дротової та бездротової турбозарядки 67 Вт;

  • батарея 5000 мА·год заряджається до 100% за 36 хвилин (за результатами внутрішніх тестів);

  • власна технологія 6х суперзарядки;

  • нова інтегральна схема бездротової зарядки 30 В та багаторівнева технологія контролю, що прискорює процес заряджання на 10%;

  • нова технологія акумулятора з анодом із діоксиду кремнію, ефективність якої у 10 разів перевищує традиційні технології на графені.

Дизайн:

  • преміальний керамічний корпус у кольорах Ceramic White та Ceramic Black;

  • захист від пилу та вологи за стандартом IP68;

  • тести з зануренням у воду проводилися впродовж 30 хвилин на глибині до 1.5 м.

Потужність:

  • мобільна платформа Qualcomm® Snapdragon™ 888;

  • пам’ять LPDDR5 + UFS 3.1;

  • новітня технологія охолодження з потрійним фазовим переходом;

  • підтримка технології GameTurbo 4.0.

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