Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень

Будівництво Президентського університету обійдеться в 7,2 млрд гривень.

Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на форумі "Україна 30. Освіта і наука".

За його словами, він буде розташований на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в Києві.

"Територіально локація - це 16 га на ВДНГ... В цілому розвиток Президентського університету спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно", - цитує Шкарлета "Інтерфакс-Україна".

Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови - 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Нагадаємо, що 31 травня ррезидент Володимир Зеленський підписав указ про заснування Президентського університету, який, за його словами, готуватиме "людей майбутнього".

Підписаним указом Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити концепцію реалізації проєкту "Президентський університет" та організувати його матеріальне та фінансове забезпечення, в тому числі на засадах державно-приватного партнерства.