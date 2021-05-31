У Гнівані жителі обрали назву вулиці замість імені "єдинороски" Терешкової

У Гнівані Вінницької області замість вулиці Терешкової з'явиться вулиця Юності, за що міськарада проголосує на найближчій сесії. Про це стало відомо з новини на сайті міської ради.

Опитування жителів проходило на фейсбук сторінці ОТГ, де за вулицю Юності проголосувало 383 особи, за вулицю П'ятихатки проголосувало - 304, за вулицю Героїв України - 130, за інші варіанти - менше 100 осіб.

Фото: facebook.com/groups/gnivanOTG

Космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. До 2016 року у Києві була ще одна вулиця на честь Терешкової, але її перейменували на Святищенську.

Нагадаємо, що в Україні досі є близько 280 вулиць на її честь.