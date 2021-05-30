Окупанти стріляли біля Майорська

Протягом неділі, 30 травня, у зоні бойових дій на Донбасі окупанти зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, протягом суботи, 29 травня, на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню окупантами.

Зокрема збройні формування РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу, постраждалих внаслідок обстрілу немає.