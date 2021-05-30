В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом
У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
У Києві відкрився Центр вакцинації проти коронавірусу (оновлено)
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кияни святкують сьогодні День міста

Мешканців столиці привітав президент Володимир Зеленський.

Кияни святкують сьогодні День міста

30 травня кияни святкують День міста. Президент України Володимир Зеленський привітав з цим святом мешканців української столиці.

“Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає”, – йдеться у Телеграм-каналі президента.

“Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: “Люблю тебе, старенький!” З днем народження, Києве!" – додав він.

Формат проведення масових заходів адаптовано до чинних карантинних вимог. Загалом у святковій програмі понад 150 заходів, близько 50 з них – спортивні змагання та турніри, повідомили у Київраді.

У суботу, 29 травня о 16:30 розпочався 50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин.

У неділю, 30 травня о 08:00 розпочали розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, – на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6.

О 09:00 на Майдані Незалежності стартували учасники традиційного 28-го спортивного благодійного “Пробігу під каштанами”.

Із 11:00 до 14:00 на території заповідника “Софія Київська” проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування “Кубок столиці”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також