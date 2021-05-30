Кияни святкують сьогодні День міста

30 травня кияни святкують День міста. Президент України Володимир Зеленський привітав з цим святом мешканців української столиці.

“Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає”, – йдеться у Телеграм-каналі президента.

“Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: “Люблю тебе, старенький!” З днем народження, Києве!" – додав він.

Формат проведення масових заходів адаптовано до чинних карантинних вимог. Загалом у святковій програмі понад 150 заходів, близько 50 з них – спортивні змагання та турніри, повідомили у Київраді.

У суботу, 29 травня о 16:30 розпочався 50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який протягом тижня, до 6 червня, продемонструє до 200 кінокартин.

У неділю, 30 травня о 08:00 розпочали розпочнуть вітрильну регату, присвячену Дню Києва, – на Київському річковому вокзалі біля причалу № 6.

О 09:00 на Майдані Незалежності стартували учасники традиційного 28-го спортивного благодійного “Пробігу під каштанами”.

Із 11:00 до 14:00 на території заповідника “Софія Київська” проведуть Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування “Кубок столиці”.