Окупанти обстріляли селище Шуми на Донеччині

У районі бойових дій на Донбасі від початку суботи, 29 травня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Новознанівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.