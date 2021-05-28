У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
ГоловнаСуспільствоВійна

16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле

Вона повідомила про бажання проживати на території вільної України.

16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
Фото: СНБО

У четвер ввечері на позиції Збройних сил Україні біля Верхньоторецька вийшла 16-річна дівчина. Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, вона перейшла мінне поле, щоб втекти з окупованої Росією території.

"Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає  у м. Горлівка та має паспорт так званої «Донецької народної республіки». Неповнолітня, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні", - йдеться в повідомленні.

Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи.

До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, що Горлівка з 2014 року знаходиться на окупованій Росією території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також