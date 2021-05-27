Таксі Opti – ідеальні тарифи і оптимальні умови

Оформлення таксі через додаток, по телефону або в режимі онлайн – це відмінна можливість вже і зараз відправитися з однієї точки в іншу. В цьому випадку надійним помічником стане таксі Opti 579, де є велика кількість автомобілів, розділених на категорії, а також оптимальні тарифи зі всілякими знижками, накопиченнями і бонусами для клієнтів. Така послуга стане справжнім помічником для людей, які відвідали ресторан, гучну вечірку або відправились в гості у вільний вечір.

Служба таксі Opti присутня не тільки в Києві, а й в 32 містах України. Якісний сервіс є однією з причин співпраці з компанією професійних водіїв, які, в свою чергу, готові подарувати своїм пасажирам безпеку, зручність і надійність під час чергової поїздки.

Переваги замовлення в службі Opti

Оцінюючи достоїнств можна говорити про декілька факторів і особливості:

· доступні ціни;

· оптимальний маршрут;

· моментальна подача автомобіля;

· безпечна поїздка з комфортом;

· постійні повідомлення від водія;

· замовлення в певний час;

· попередній розрахунок вартості.

Можливість самостійного внесення даних в замовлення і попередній розрахунок вартості вважається великою перевагою для жителів Києва. Для цього передбачено спеціальний додаток. Його установка – це не просто комфорт для клієнта, а й можливість накопичувати знижки. Згодом можна поїхати і зовсім безкоштовно. З кожної поїздки є кешбек 5%.

Особливості розрахунку вартості

Попередньо кожен клієнт має право вибрати клас автомобіля, а це дозволяє насамперед заощадити. Мало хто хоче вибирати дорогий автомобіль, якщо їм потрібно просто дістатися з одного місця в інше. Адже всі класи машин працюють за різними тарифними сітками.

Також на ціну впливає поточна знижка і маршрут. Залежно від того, куди потрібно їхати, клієнт погоджується на зазначену вартість або може відмовитися. Якщо в майбутньому хочеться отримувати таксі ще дешевше, то заздалегідь необхідно встановити додаток, і отримувати повернення грошей в розмірі 5%.

Трансфер з Opti

Тепер кожен бажаючий може замовити послугу трансферу з аеропорту або вокзалу. Водій не просто відвезе клієнта в потрібне місце, а й зустріне його з відповідною табличкою. Такий варіант відмінно підходить для тих, хто вирушив до Києва для вирішення будь-яких ділових питань. У разі замовлення такої послуги діє зовсім інший тариф.