Фото: dbr.gov.ua

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань 26 травня затримали в Полтаві мешканця Києва, який обіцяв місцевому підприємцю влаштувати його на посаду начальника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування

На сайтах СБУ та ДБР повідомляється, що свої послуги підозрюваний оцінив у 200 тисяч доларів, але встиг отримати тільки аванс у 20 тисяч.

Правоохоронні органи прямо називають затриманого шахраєм, бо він не мав жодних можливостей вплинути на призначення. Тому затриманому збираються повідомити про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що це 26 травня також стало відомо про затримання двох підозрюваних, які "продавали" за 3,5 млн доларів посаду голови Кіровоградської ОДА. Один із затриманих називався радником президента України, хоча не мав відношення до органів державної влади.