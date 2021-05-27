Окружний адмінсуд Києва відновив роботу після вчорашнього повідомлення про мінування

Окружний адміністративний суд міста Києва відновив роботу після повідомлення про замінування, що надійшло вчора, 26 тртавня.

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

Зазначається, що спеціалісти вибухотехнічної служби провели усі необхідні заходи для перевірки інформації про замінування. Під час огляду приміщень вибухових речовин не виявлено.

Учасникам судів, які вчора були відмінені через повідомлення про замінування приміщень ОАСК, буде додатково буде повідомлено про дату і час судових засідань.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський запропонував Раді замість ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.