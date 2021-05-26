Рух "ЧЕСНО" запустив чат-бот, який допомагає відслідковувати закони

Це кишеньковий помічник для журналістів, активістів та бізнесу.

Сьогодні, 26 травня, рух "ЧЕСНО" презентував чат-бот "ЧЕСНО про закони", створений на платформі Telegram.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що чат-бот - це кишеньковий помічник для журналістів, активістів та бізнесу, який допомагає відслідковувати всі оновлення, пов’язані із законодавством: за ключовими словами, профільними комітетами та прізвищами депутатів.

"Станом на середину травня народні депутати цього скликання встигли подати понад 3 тис. законопроєктів - близько 144 на місяць, чотири-п’ять на день. Якщо дивитися на навантаження по законодавчій активності в розрізі профільних комітетів, то найбільше законопроєктів має Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики - близько 580. На другому місці Комітет з питань правоохоронної діяльності - близько 390", - розповідає провідна аналітикиня "ЧЕСНО" Оксана Ставнійчук.

Налаштувавши відстеження, можна слідкувати за поданими законопроєктами з моменту реєстрації, а не в момент, коли зміни вже подали до першого читання.

Щоб протестувати чат-бот, шукайте його в Telegram за ім’ям @chesno_zakon_bot або за назвою "ЧЕСНО про закони".

"Ми переконані, що цей сервіс буде корисний не лише громадським організаціям чи медіа, які висвітлюють діяльність парламенту, але й бізнесу та самим народним депутатам", - зазначила лідерка руху Віта Думанська.

Нагадаємо, у квітні минулого року МВС запустило в Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству.