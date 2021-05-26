«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рух "ЧЕСНО" запустив чат-бот, який допомагає відслідковувати закони

Це кишеньковий помічник для журналістів, активістів та бізнесу.

Рух "ЧЕСНО" запустив чат-бот, який допомагає відслідковувати закони
Фото: РБК

Сьогодні, 26 травня, рух "ЧЕСНО" презентував чат-бот "ЧЕСНО про закони", створений на платформі Telegram.

Про це повідомляється на сайті організації.

Зазначається, що чат-бот - це  кишеньковий помічник для журналістів, активістів та бізнесу, який допомагає відслідковувати всі оновлення, пов’язані із законодавством: за ключовими словами, профільними комітетами та прізвищами депутатів.

"Станом на середину травня народні депутати цього скликання встигли подати понад 3 тис. законопроєктів - близько 144 на місяць, чотири-п’ять на день. Якщо дивитися на навантаження по законодавчій активності в розрізі профільних комітетів, то найбільше законопроєктів має Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики - близько 580. На другому місці Комітет з питань правоохоронної діяльності - близько 390", - розповідає провідна аналітикиня "ЧЕСНО" Оксана Ставнійчук.

Налаштувавши відстеження, можна слідкувати за поданими законопроєктами з моменту реєстрації, а не в момент, коли зміни вже подали до першого читання.  

Щоб протестувати чат-бот, шукайте його в Telegram за ім’ям @chesno_zakon_bot або за назвою "ЧЕСНО про закони".

"Ми переконані, що цей сервіс буде корисний не лише громадським організаціям чи медіа, які висвітлюють діяльність парламенту, але й бізнесу та самим народним депутатам", - зазначила лідерка руху Віта Думанська.

Нагадаємо, у квітні минулого року МВС запустило в Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також