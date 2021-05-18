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Зеленський подав до парламенту законопроєкт "Про корінні народи" як невідкладний

Документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону № 5506 "Про корінні народи України".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.

Раніше у своєму зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент зазначив, що затверджена ним у березні цього року Стратегія деокупації та реінтеграції визначає як пріоритет відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

"І сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", - сказав Зеленський.

Наразі на сайті парламенту законопроєкт позначено як "отриманий Радою та переданий на розгляд керівництву".

Нагадаємо, раніше представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови комітету з правової політики Ольга Совгиря заявила, що законопроєкт про національні меншини та корінні народи є одним із пріоритетних для парламенту.

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