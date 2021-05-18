Зеленський запропонував Раді визнати кримських татар, караїмів та кримчаків корінними народами України

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити законопроєкти про корінні народи України.

"Сьогодні я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар", - повідомив Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Законопроєкт передбачає, що корінним народом є автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутної мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Під ці ознаки, згідно із законопроєктом, підпадають кримські татари, караїми та кримчаки.

Всі три народи проживають на окупованій території Криму, але Зеленський вірить в те, що півострів обов'язково повернеться до України.

"Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості й правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" - заявив Зеленський.