"Голос": уряд повинен відзвітувати у Раді за рік своєї роботи

Народні депутати мають заслухати звіт уряду за рік роботи. Якщо у нього не буде підтримки, то зміни повинні бути більш радикальні, ніж зміна трьох міністрів. Про це заявив голова фракції «Голос» у Верховній раді Ярослав Железняк в ефірі програми «Свобода слова».

Народний депутат переконаний, що урядова криза почалася ще рік тому. Про неї свідчить як призначення уряду без чотирьох міністрів, так і ряд інших факторів.

«Урядова криза почалася, коли два міністри – міністр охорони здоров’я та міністр фінансів – під час кризи «злетіли» зі своїх посад менш ніж за місяць. Коли за рік змінилося п’ять очільників митниці. Коли двічі була провалена урядова програма. Коли ми бачимо зараз фактично відсутність якогось стратегічного бачення. Я хочу, щоб уряд завжди мав відповідь. Відповідь, що буде робити хлопець-офіціант, якого звільнили, бо ресторан втретє закрили на локдаун. Відповідь, що буде робити власник цього ресторану. Що буде робити людина, яка повернулася із заробіток в Україну, і зараз не хоче їхати назад, але шістсот тисяч робочих місць, які обіцяв прем'єр-міністр, економічне зростання так і не відбулися», - заявив Ярослав Железняк.

Політик наголосив, що Регламент Верховної Ради вимагає від уряду подати річний звіт та представити його на розгляд народних депутатів у сесійній залі.

«Коли уряд непідзвітний і робить все, що завгодно, то він не думає навіть на день вперед. І я дуже хотів би, щоб у нас була можливість заслухати звіт уряду, проголосувати його. І якщо є підтримка – добре, нехай працюють. Але якщо немає, то потрібні зміни більш радикальні, ніж навіть зміна трьох міністрів», – зазначив Ярослав Железняк.