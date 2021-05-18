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Порошенко у день депортації кримських татар: сталінські кати втілилися у режимників Путіна

За перший рік депортації у місцях заслання загинуло понад 30 тисяч кримських татар.

Порошенко у день депортації кримських татар: сталінські кати втілилися у режимників Путіна
Фото: Lb.ua

Внаслідок раптової депортації кримських татар 18 травня 1944 року від голоду, хвороб та виснаження у місцях заслання загинуло понад 30 тисяч кримських татар у перший рік. Про це в річницю депортації повідомив лідер партії "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко.

"Безумовно, це був геноцид — один із найтяжчих злочинів, який може бути вчинений проти людства. Ще за часів мого президентства, 12 листопада 2015 року парламент України нарешті назвав речі своїми іменами і визнав депортацію 1944 року геноцидом. На жаль, боротьба із примарами червоного терору продовжується і зараз, 77 років потому. Нині сталінські кати втілилися у цілком реальних режимників Путіна і чинять жорстокі і цинічні злочини над невинними людьми — викрадення, катування, позбавлення волі на півострові продовжуються", - заначив Порошенко.

Нагадаємо, 2014 року в Україні заснували День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначають щорічно 18 травня. Цього дня також згадують депортацію кримських татар.

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