Порошенко: все звалити на Степанова не вийде, вимагаємо розслідувати масштабні розкрадання антиковідного фонду

"Треба зробити те, що ми вимагаємо – через парламентський контроль аудит ковідного фонду. І всіх, хто крав гроші – за грати, а не ваших політичних опонентів, які не соромляться вам казати правду".

Провал боротьби з пандемією коронавірусу владі не вдасться звалити на міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на форумі депутатів Львівщини. Він наголосив на необхідності повного аудиту витрат мільярдів гривень з антиковідного фонду, зазначили в пресслужбі партії.

"Нещодавно були оприлюднені цифри Національної академії наук, які кажуть, що смертність в Україні від ковіду становить не 50, а 140 тисяч людей. 140 тисяч життів українців, які вони заплатили за вашу безпорадність, за те, що ви направляли гроші на «велике крадівництво», бо звідти течуть 20% відкатів – це злочин проти українського народу", – наголосив Петро Порошенко.

"На Степанова перекласти не вдасться. Хто такий Степанов? Його ніхто не знає і нічого від нього не залежить. І коли ви забирали гроші з ковідного фонду, Степанов тявкнути не смів. Але ви направляли гроші на «велике крадівництво», від цього в Україні помирали люди", – сказав Порошенко.

Він додав, що зняттям Степанова не можна обмежитися.

"Треба зробити те, що ми вимагаємо – через парламентський контроль аудит ковідного фонду. І всіх, хто крав гроші – за грати, а не ваших політичних опонентів, які не соромляться вам казати правду", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко наголосив, що влада не змогла забезпечити три ключові позиції – вакцини, кисень і достатню кількість ліжко-місць для хворих на коронавірус.

"Вакцини – для цього треба було заплатити влітку минулого року невелику попередню оплату. Вони тоді роздерибанили фонд і назвали себе «чемпіонами світу по коронавірусу», пообіцявши, що Україна буде в першій десятці країн по вакцинації. Щось не чую звіту про виконання ваших обіцянок", – зауважив Порошенко.

"Друге – це кисень. Людей позбавили права дихати. Де вони були тоді, коли треба було займатися киснем?" – обурюється п’ятий Президент.

"Я твердо переконаний, що вакцини, кисень і ліжка – це те, що точно влада здатна була забезпечити. Вона не тільки сама нічого не зробила, вона ще забрала кошти в місцевого самоврядування, яке намагалося в межах власних можливостей врятувати людей", – констатує Петро Порошенко.