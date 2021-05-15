Ляшко відмовився коментувати ймовірність свого призначення главою МОЗ

Подання про звільнення Степанова з посади міністра надійшло до Ради напередодні.

Головний санітарний лікар Україні Віктор Ляшко не підтвердив і не спростував інформацію про те, що він може замінити на посаді міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

«Я на посаді заступника міністра вже при третьому міністрі і кожен раз при зміні... хтось комусь щось пропонує і обговорюють… Некоректно з моєї сторони комунікувати такі речі», – заявив Ляшко, відповідаючи на запитання журналіста Радіо Свобода, чи робили йому пропозицію очолити міністерство.

Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр України Денис Шмигаль направив до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Раніше перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко розповів, що у понеділок "Слуги народу" обговорюватимуть на засіданні звільнення Степанова.

Питання відставки голови МОЗ укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. Про ініціювання його звільнення говорили майже в усіх політсилах. У квітні в парламенті почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду цього питання.

27 квітня нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина зазначила, що вже зібрано 130 підписів для відставки голови МОЗ, не вистачає лише 20-ти. А вже 28 квітня нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що необхідну кількість голосів зібрано.

Раніше голова владної фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що, найімовірніше, посаду міністра охорони здоров’я після звільнення Максима Степанова обійме його заступник, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. «Найімовірнішим кандидатом є пан Ляшко», – сказав Арахамія сказав під час прямого ефіру токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» 14 травня.

Степанов сподівається, що Рада не підтримає його відставку.