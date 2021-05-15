Наступного тижня до Україні має прибути нова партія вакцини від Pfizer, - Ляшко

Наступного тижня до Україні має прибути 473 850 доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише кореспондент Укрінформу.

"Приходить Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX. Це 473 850 доз. Він розпочинає приходити наступного тижня, але не однією поставкою, а впродовж 3-4 днів", - сказав Ляшко.

За його словами, ці вакцини будуть спочатку прийматися на національний склад, а розподіл по областях відбуватиметься після прибуття останньої партії: саме з нею повинен прибути розчинник, необхідний для приготування дози для щеплення. "Сьогодні ми очікуємо, що перша поставка прийде у вівторок", - уточнив він.

Заступник міністра зауважив, що більша частина з майбутньої поставки - 378 тис. доз - зарезервована за освітянами. Нею планується щепити 189 тис. працівників закладів освіти різних рівнів, зарезервувавши за ними відразу другу дозу.

Решта доз буде призначена для вакцинації осіб з пріоритетних груп з 1 та 2 етапів вакцинальної кампанії, які з різних причин не отримали щеплення раніше.

Він додав, що наразі щеплення отримали 60 163 працівника закладів освіти, в тому числі майже 22 тисячі осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як інформує пресслужба МОЗу, від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу отримали 936 497 осіб, завершила вакцинацію – 13 661 особа. Станом на 14 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 553 415 людей.

Нагадаємо, Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX.

З 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.

Вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня.