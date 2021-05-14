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Литва передасть Україні 100 тис. доз вакцини від коронавірусу

Ще 100 тис. доз збирається передати Румунія.

Литва передасть Україні 100 тис. доз вакцини від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Литва надасть 200 тис. доз вакцини від коронавірусної недуги CОVID-19 для країн Східного партнерства, зокрема 100 тис. доз - для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Уряд Литви щойно підтвердив надання 200 000 вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України - 100 тис. вакцин, Грузії - 15 тис. і Молдови - 11 тис. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс у твіттері.

Про те, що Литва готова надати Україні частину COVID-вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства, Ландсбергіс повідомляв ще в лютому під час перебування в Києві.

Раніше стало відомо, що Румунія збирається передати Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

У лютому повідомляли, що що Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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