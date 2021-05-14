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У МОЗ нагадали, що фізкультура знижує ризик розвитку тяжкої форми коронавірусу

150 хвилин фізкультури на тиждень можуть сприяти уникненню несприятливих наслідків. 

У МОЗ нагадали, що фізкультура знижує ризик розвитку тяжкої форми коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Фізична активність знижує ймовірність перенесення коронавірусу в тяжкій формі. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що ця інформація є доведеним фактом і нещодавно була оприлюднена в британському журналі спортивної медицини.

"150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю поможуть уникнути несприятних наслідків після ковіду. Однак, і коли ви перехворіли, то фізичні вправи є важливою умовою повноцінного одужання після COVID-19. Зберігайте мотивацію для виконання фізичних вправ", - зазначив Ляшко.

Він додав, що до початку пандеміх рівень фізичної активності в Україні був високим і входив до найвищих показників у Європі. Лише 10% українців не дотримувались рекомендації ВООЗ щодо принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності щотижня. 

"Водночас, більшість населення 60% не займалися фізичною активністю у вільний час. І зі збільшення віку ця тенденція наростає.  У віковій групі старше 60 років цей показник досягає 92%.  Крім того, дуже поширеною була і є малорухлива (сидяча) поведінка, і дорослі особи сиділи або напівлежали 4 години у міській місцевості та 3,6 години у сільській щодня", - зазначив він. 

Однак фізична активність дітей та підлітків залишає бажати кращого - малорухливий спосіб життя притаманний 76% сучасних підлітків. 

"Це призводить до порушень здоров’я. Ймовірність розвитку захворювань підвищується на 20% при низькому рівні рухової активності порівняно із середнім та високим; ймовірність появи коморбідної патології (сумарної кількості захворювань більше 3) зростає у підлітків майже в 4 рази, а неврозів - у 2,5 рази при низькому рівні", - додав Ляшко. 

Нагадаємо, що за підрахунками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, спорт і фізична активність можуть допомогти не допустити до 5 мільйонів смертей на рік, тому у ВООЗ закликають людей більше рухатися.

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