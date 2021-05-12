Куплена Україною вакцина Sinovac виявилася ефективною в реальних умовах

Китайська вакцина від коронавірусу компанії Sinovac, ефективність якої викликала сумнів через різні дані під час клінічних досліджень, у реальних умовах показує себе дуже добре.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані з Індонезії.

Місцеве міністерство охорони здоров'я протягом 28 днів відстежувало стан здоров'я 25 тисяч медичних працівників, які отримали щеплення вакциною Coronavac на початку року. З'ясувалося, що вакцина на 100% захищає від смерті, на 96% - від госпіталізації та 94% - від інфікування.

"Ми спостерігаємо дуже, дуже різке падіння [госпіталізацій та смертей серед медичних працівників]", - заявив міністр охорони здоров'я Буді Гунаді Садікін.

Агентство підкреслює, що не знає штам коронавірусу, проти якого вакцина Sinovac виявилася ефективною.

Голова ради директорів і гендиректор фармакологічної компанії Sinovac Biotech Інь Вейдун у коментарі Bloomberg підтвердив, що використання китайської вакцини в реальних умовах свідчать про її ефективність.

Він сказав, що захист від вакцини залежить від штаму коронавіруса, але поки що вона справляється з новими мутаціями.

Нагадаємо, що Україна придбала 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac.

Крім того, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield, 10 млн NovaVax, а також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax.