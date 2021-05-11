Світовий банк виділив 90 мільйонів євро на вакцинацію в Україні

Проєкт допоможе не лише закупити вакцину, але й долучиться до поліпшення інфраструктури для зберігання препаратів і їх логістики.

Україна отримала від Світового банку позики у розмірі 90 мільйонів євро для закупівлі вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це йдеться у повідомленні організації, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що ці гроші виділені для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 мільйонів осіб.

"Проєкт "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектора охорони здоров'я України у запобіганні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - йдеться у повідомленні Світового банку.

В організації також наголошують, що проєкт допоможе не лише закупити вакцину, але й долучиться до поліпшення інфраструктури для зберігання препаратів і їх логістики. Зокрема, йдеться про надання послуг, відшкодування витрат на вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи, проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію.

Нагадаємо, 6 травня Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила п'ятирічний проєкт з удосконалення вищої освіти в Україні.