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У білоруському Будславі горів костел, обвалився дах будівлі

На момент загоряння в костелі прихожан не було.

У білоруському Будславі горів костел, обвалився дах будівлі
Фото: vgr.by

У Білорусі сталася масштабна пожежа в костелі в Будславі. Дах над центральним нефом костелу повністю знищений вогнем і обрушився.

Про це повідомляє "БелТА".

За допомогою волонтерів із храму вивезли речі для богослужіння, ікони, книги та все, що можна було врятувати. Святиню - образ Матері Божої Будславської - також перевезли в безпечне місце.

На місці пожежі працюють 12 автоцистерн, 4 автодрабини, 2 автоколенчатих підйомники і насосно-рукавний автомобіль. Вогонь вдалося локалізувати об 11:24.

На момент загоряння в костелі прихожан не було.

Фото: vgr.by

Будславскій костел - пам'ятка пізнього бароко в Білорусі. Його архітектура визнана унікальною і не має аналогів на теренах всієї колишньої Речі Посполитої.

Нагадаємо, у січні в селі Новоолександрівка Дніпропетровської області 19 січня сталася пожежа в храмі Святого Феодосія Чернігівського.

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